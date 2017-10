Pas de Sex and the City 3

Bien que la rumeur d'un troisième volet de la franchise Sex and the City plane depuis plusieurs années, l'actrice Sarah Jessica Parker a confirmé que le film ne verra finalement jamais le jour.

«C'est fini. Nous ne le faisons pas. Je suis déçue. Nous avions une histoire et un scénario magnifique, amusant, émouvant, joyeux et très pertinent», a-t-elle annoncé à la chaîne américaine Extra.

Il semblerait que le refus de Kim Catrall de participer au tournage de cette suite ait fait capoter les plans. L'actrice de 61 ans avait insisté dès 2010, à la suite du deuxième volet, que le projet ne l'intéressait pas.

Créée d'après la série des années 90 du même nom, les films Sex and the City ont fait revivre en 2008 et 2010 les histoires d'amitié, d'amour et de mode des quatre héroïnes (Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis et Cynthia Nixon) de la populaire série récompensée par plusieurs Golden Globes et prix Emmy.