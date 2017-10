Décès d'Anne Wiazemsky, ex-épouse de Jean-Luc Godard

Alain Jean-Robert

Agence France-Presse

PARIS

Ex-épouse du réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard, petite-fille de l'écrivain François Mauriac, romancière et actrice, Anne Wiazemsky qui, malgré l'âge et la maladie, avait gardé intact un regard malicieux et espiègle sous sa frange rousse, est morte jeudi à l'âge de 70 ans.