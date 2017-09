Eric Clapton face à sa propre arrogance dans un documentaire

Le légendaire guitariste dit avoir dû confronter l'arrogance de sa jeunesse dans le film, présenté en première mondiale lundi au Festival international du film de Toronto.

En conférence de presse, Eric Clapton a expliqué que ce n'est que maintenant qu'il a vieilli qu'il a réalisé qu'il «ne sait vraiment rien».

Il a ajouté que son évolution a été lente et qu'elle a commencé lorsqu'il a cessé de boire et qu'il a eu des enfants.

Le nouveau film, réalisé par Lili Fini Zanuck, raconte la vie du virtuose de la guitare, alors qu'il a évolué au sein de Yardbirds, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos, puis comme artiste solo.

On y retrouve des entrevues avec B.B. King, Jimi Hendrix, George Harrison, Steve Winwood et l'ex-femme d'Eric Clapton, Pattie Boyd.

Eric Clapton est demeuré franc lorsqu'on lui a demandé, lundi, s'il y avait quelque chose d'embarrassant dans le portrait de sa jeunesse tel que présenté dans le film.

«Tout au complet, voulez-vous rire? Tout au complet», a lancé le musicien, faisant rire la presse composée en grande partie de journalistes spécialisés dans le rock.

«Jusqu'à ce que j'arrête de boire, je n'ai dit que des sottises, vous comprenez? (...) Il y a une certaine quantité de suffisance que je vois lorsque je donne une entrevue et, je ne sais pas, un genre d'expression étrange dans mon visage, comme "Ne me posez pas ces questions".»

«Et c'est évidemment vraiment difficile à regarder, pour moi. Et c'est peut-être vrai pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes jeunes. Il y a un certain degré d'arrogance, un esprit de "je sais tout". Et ce n'est qu'en vieillissant que je m'aperçois que je ne sais rien du tout, en fait. Alors me regarder passer à travers tout ça, ce n'était pas facile.»