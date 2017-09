It : qu'est-ce que c'est que Ça?

(TORONTO) C'est le film d'horreur le plus attendu de l'année, et il ne décevra pas les amateurs. Tout ce que vous devez savoir sur le remake de It (Ça), ce best-seller de Stephen King qui a terrifié des millions de lecteurs, que même le roi de l'horreur, pourtant habitué aux meilleures comme aux pires adaptations, a salué. La Presse a rencontré les jeunes acteurs du Club des ratés à Toronto lors de la dernière Fan Expo.

Le roman

Dans l'imposante bibliographie de Stephen King, Ça tient une place à part chez les fans et est considéré comme l'un de ses meilleurs romans. Publié en 1986, année où il a dominé les palmarès aux États-Unis, Ça est aussi, pour beaucoup de jeunes lecteurs, la première «brique» qu'ils ont lue fièrement au complet, en faisant toujours les mêmes blagues. As-tu lu Ça? «Ça quoi?» Mais, tsé, Ça?...

Une histoire de nos peurs

Les peurs de l'enfance ont eu une importance considérable dans la première partie de la carrière de Stephen King, et on peut dire que Ça en représente l'apothéose. À l'origine, l'histoire se déroule en 1957-1958 dans la petite ville de Derry, où sept adolescents doivent affronter une entité démoniaque qui prend l'apparence d'un horrible clown et se surnomme Pennywise, et qu'eux appellent Ça. Elle se nourrit plus particulièrement des enfants, parce qu'ils ont plus facilement peur, et incarne leurs pires cauchemars pour les attaquer.

It, le téléfilm

Le roman avait fait l'objet d'une première adaptation en 1990, un téléfilm en deux parties, respectueux de l'oeuvre, mais qui a plutôt mal vieilli, et qui est resté dans les esprits en particulier pour la performance de Tim Curry (The Rocky Horror Picture Show) dans le rôle de Pennywise. Ce personnage est d'ailleurs tellement terrifiant que l'Association mondiale des clowns, rapporte The Guardian, déplore l'image négative que cette histoire véhicule et se plaint de l'annulation d'événements depuis l'annonce de ce remake! Mais qui a oublié que le tueur d'adolescents en série John Wayne Gacy aimait se déguiser en clown, hein?