Cate Blanchett vole la vedette dans Thor: Ragnarok

Entrée fracassante de Cate Blanchett dans le Marvel Cinematic Universe avec Thor: Ragnarok, dont la première bande-annonce, rock'n'drôle (Immigrant Song de Led Zeppelin et humour s'y côtoient), a été lancée hier.

Chevelure d'ébène ou coiffée d'un imposant panache, elle incarne Hela dans le film de Taika Waititi (sortie: 3 novembre), troisième volet du MCU consacré au dieu du Tonnerre mais, chronologiquement, suite aux évènements qui se sont produits dans Avengers: Age of Ultron.

Privé de son marteau Mjöllnir, Thor est exilé sur Sakaar, où il doit combattre dans l'arène. Son adversaire? The Hulk. Ce sera épique. D'autant plus que le compte à rebours pour Asgard a commencé: Ragnarok, l'apocalypse asgardienne, approche, porté par la diabolique - et magnifique - déesse.