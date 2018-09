Les films d'Audiard, von Trier et Jenkins au Festival du nouveau cinéma

André Duchesne

Les plus récents films de Jacques Audiard (The Sisters Brothers), Lars von Trier (The House that Jack Built), Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) et Jafar Panahi (3 Faces) font partie de la vaste programmation de 304 films présentés lors de la 47e édition du Festival du nouveau cinéma qui aura lieu du 3 au 14 octobre.