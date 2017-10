Festival du nouveau cinéma: à voir ce samedi 7 octobre

La Presse a vu

Ta peau si lisse, Denis Côté

Lancé à Locarno, aussi présenté au TIFF et, plus tôt cette semaine, au festival de New-York, ce film-essai de Denis Côté expose avec beaucoup de sensibilité et de respect la vulnérabilité intérieure d'hommes qui se sont construit des montagnes de muscles pour affronter la vie. Avec patience, souvent en silence, le réalisateur de Boris sans Béatrice observe les culturistes au cours de leur entraînement obsessif mais aussi dans leur quotidien, parfois tout aussi obsessif. En fait, l'approche du cinéaste s'apparente à celle déjà empruntée dans Bestiaire, à la différence que les cages dans lesquelles ces «bêtes» sont emprisonnées n'ont aucune porte de sortie.

Aujourd'hui, 19h, au Cinéma Impérial.

Eye on Juliet, Kim Nguyen

Après Two Lovers and a Bear, le réalisateur de Rebelle offre son second long métrage de langue anglaise en portant à l'écran un scénario entièrement original, écrit de sa propre plume. Mettant en vedette Joe Cole et Lina El Arabi, Eye on Juliet propose une histoire à caractère romantique entre un Américain qui, depuis son poste, surveille grâce à un robot les champs pétrolifères d'un désert africain, et une jeune femme qui tente de se libérer d'un mariage forcé. La progression du récit est bien menée et les intentions sont fort louables, mais il est dommage que cette histoire tombe dans le sentimentalisme surfait dans le dernier acte.

Aujourd'hui, 19h10 au Quartier latin 16.

À surveiller

Le grand événement des P'tits loups à l'Agora

Destiné à un public âgé entre 3 et 15 ans, ce programme propose des parcours interactifs et des ateliers créatifs, après les projections familiales, animés par des professionnels québécois et internationaux.

Aujourd'hui et demain de 10h à 16h à l'Agora du Coeur des sciences.

Ciné-concert - Ten Skies par Ben Shemie

Le FNC présente ce soir le premier de ses trois ciné-concerts originaux, à représentation unique. Le compositeur montréalais Ben Shemie, membre fondateur du groupe Suuns, apporte ce soir ses machines et ses amplis pour créer un univers sonore immersif, en harmonie avec Ten Skies, un film expérimental réalisé par James Benning en 2004.

Ce soir, 19h, à l'Agora du Coeur des sciences.

Quiz cinéma

Le rendez-vous incontournable des cinéphiles incollables est de retour pour une troisième fois. Jozef Siroka se joint à Julien Del Busso et l'équipe de Quiz Mtl pour offrir ce nouveau quiz.

Lundi, 19h, à l'Agora du Coeur des sciences.