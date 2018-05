Theodore Ushev honoré à La Rochelle

Qualifiant ses films d'«hypnotiques» et de «poèmes surréalistes et musicaux», les programmateurs ont sélectionné huit courts métrages de l'oeuvre de M. Ushev, dont Les journaux de Lipsett, Gloria Victoria et Vaysha l'aveugle, qui était finaliste à la soirée des Oscars de 2017.

M. Ushev est l'un des trois cinéastes qui se rendront à La Rochelle sous l'égide de l'Office national du film. Les deux autres sont Jean-François Caissy avec son film Premières armes, ainsi que Michel La Veaux avec son documentaire sur Jean-Claude Labrecque intitulé Labrecque, une caméra pour la mémoire.

Le long métrage All You Can Eat Bouddha de Ian Lagarde et le documentaire Paroles du Québec de Jean-Claude Labrecque seront également projetés au cours de la 46e édition de ce festival.