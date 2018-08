Little Italy: trop forcé **

L'histoire: Issus de deux familles très proches, rivales depuis un conflit amorcé on ne sait plus comment, la fille et le fils de restaurateurs concurrents s'engagent dans une histoire un peu compliquée...

Créer un climat chaleureux en exaltant les plus belles valeurs humaines fait partie du cahier des charges de tout artisan qui désire offrir une nouvelle comédie romantique au monde.

Comment pourrait-on reprocher à des gens de vouloir réchauffer le coeur des spectateurs, ne serait-ce que le temps d'un film?

Mais pour honorer d'aussi nobles intentions, encore faut-il savoir comment ne pas trop forcer le trait. Or, Little Italy s'enfonce dans le trop-plein, au point de ne plus laisser le moindre espace et de vite sombrer dans la caricature.

Le coup de grâce est donné au cours du dernier acte, alors qu'on orchestre dans un aéroport une situation déjà vue mille fois.