Wall: le mur du clivage ***1/2

Documentaire de Cam Christiansen sur le conflit israélo-palestinien, Wall est un film d'animation à la qualité graphique exceptionnelle. Une animation en noir et blanc, moderne, efficace et sobre.

Dans le film, le dramaturge David Hare raconte l'histoire de la barrière de 708 km qui isole Israël du monde arabe. Une clôture que les Palestiniens appellent « le mur de ségrégation raciale » et que les Israéliens ont érigée pour se protéger d'attaques terroristes.

«Le mur est le symbole de notre incapacité à vivre ensemble, dit une Israélienne dans le film. Il dit au monde que nous refusons de vivre normalement.» Pour un autre Israélien, «le mur fonctionne», car 80 % des attaques terroristes contre Israël ont cessé depuis que la construction du mur a débuté en 2002, un projet de 4 milliards.

Pour le construire, Israël a détruit 75 acres de serres et 37 km de conduites d'irrigation du côté palestinien, en plus de déraciner 100 000 arbres. Plus de 4000 acres de terres palestiniennes ont été confisqués, notamment des terres agricoles et des puits.