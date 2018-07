Mission: Impossible - Fallout: Ethan Hunt en grande forme ! ****

Il cogne, Ethan ! Il saute partout. Il court, plonge, conduit des motos à des vitesses folles et apprend vite, vite à piloter des hélicoptères dans les situations les plus périlleuses. Et quand il se repose, il est possédé par de lourds cauchemars !

Avec lui, l'action ne s'arrête même pas durant le sommeil !

À nouveau réalisé par Christopher McQuarrie, le sixième film de la franchise répond à toutes les attentes liées à un thriller d'espionnage. De la bagarre, des rebondissements, des retournements, des vues imprenables sur des lieux époustouflants. Et si on se doute, sourire en coin, que personne ne pourrait sortir aussi indemne des situations dans lesquelles Ethan est plongé, on passe l'éponge. Parce que ses aventures nous font sentir vivant.

Fallout est une suite directe de Mission : Impossible - Rogue Nation. Ethan Hunt y retrouve donc le dangereux criminel Solomon Lane (Sean Harris) et les membres du Syndicate en possession de trois bombes au plutonium. Chargé de les récupérer, Hunt tombe dans une embuscade et doit choisir entre la sauvegarde des membres de son équipe ou les bombes.

Il choisit son équipe. Erreur ! Il a failli et se retrouve en situation de rattrapage. Le tout, en devant convaincre ses patrons sceptiques qu'il est encore digne de confiance.

L'action nous transporte dans trois lieux : Paris, Londres et les montagnes escarpées du Cachemire. À chaque arrêt, le spectateur est plongé dans une longue scène de poursuite et de cascades folles : à moto dans Paris, sur les toits londoniens et en hélicoptère au Cachemire. Ces scènes sont littéralement enivrantes, mémorables.

En sous-texte, le réalisateur a voulu rendre un hommage à Paris qu'on voit dans toute sa splendeur, du Grand Palais à Notre-Dame, de l'Arc de triomphe à la tour Eiffel, sous les ponts de la Seine et, surtout, à travers ses rues.

Cet hommage volontaire est la réponse de McQuarrie aux attentats qui ont frappé la ville dans les dernières années. Cette sensibilité d'artiste est belle à voir. Par contre, on sent un malaise à regarder deux scènes où des personnages secondaires, non liés à l'histoire, se font abattre à bout portant comme c'est arrivé lors des attentats.

Du côté des acteurs, Tom Cruise est habité par son personnage. On le sent intrépide dans ses cascades, féroce dans ses bagarres, mais aussi - tout à coup - pris au dépourvu, voire attristé, lorsque confronté par ses supérieurs. Toujours, il convainc. Dans les rôles des acolytes Luther Stickell et Benji Dunn, Ving Rhames et Simon Pegg proposent un duo dont les répliques et mimiques permettent de rire et de reprendre son souffle. Henry Cavill incarne quant à lui l'agent August Walker, parfait en personnage ambivalent.

Les auteurs proposent enfin une galerie de personnages féminins très forts incarnés par Rebecca Ferguson, Angela Bassett, Michelle Monaghan et surtout Vanessa Kirby (la princesse Margaret des deux premières saisons de la série The Crown). En quelques scènes, elle est redoutablement glaciale dans son rôle de la Veuve blanche.

En somme, ce film de 147 minutes passe, pardonnez le cliché, vite comme une balle.

****

ACTION

Mission : Impossible - Fallout (v.f. : Mission : Impossible - Répercussions)

Christopher McQuarrie

Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg et Rebecca Ferguson

2 h 27

