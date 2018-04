Jusqu'à la garde: ce qu'est vraiment l'Autre ****

Son père, il l'appelle «l'autre». Parce que l'Autre, le véritable étranger, est souvent l'être imprévisible et dangereux qu'on connaît très bien. Xavier Legrand construit brillamment une tension psychologique de plus en plus insoutenable, tandis que Denis Ménochet joue de façon incroyable avec nos nerfs, en incarnant ce colosse qui a ses moments de tendresse, entre quelques accès de violence, et un comportement de plus en plus inquiétant.

Léa Drucker, de son côté, muette et discrète au départ, s'humanise devant nos yeux - enfin. Jusqu'à la garde, d'un grand réalisme, nous hante longtemps après qu'on l'a vu, parce qu'il remet en question notre propre regard sur une situation répandue. Dès qu'on en sort, on a juste envie de revenir en arrière afin de voir ce qu'on aurait dû voir dès le début.

* * * *

Jusqu'à la garde. Drame de Xavier Legrand. Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria et Mathilde Auneveux. 1 h 33.

