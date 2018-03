Death Wish: le choix des armes ***

Synopsis: Paul Kersey (Bruce Willis), un chirurgien de Chicago, mène une vie heureuse et confortable avec sa famille, jusqu'au jour où son destin bascule après un cambriolage à son domicile. Les bandits tuent sa femme et plongent sa fille dans le coma. L'enquête policière piétine et le docteur Kersey n'est plus que l'ombre de lui-même. Il décide de se lancer dans une chasse à l'homme sans merci. Et vengera les siens.

Death Wish

Eli Roth a un mauvais karma. Death Wish devait prendre l'affiche en octobre dernier, mais la production a repoussé sa sortie au lendemain de la tuerie à Las Vegas. Or, le réalisateur du remake de Death Wish doit maintenant faire sa promo dans l'ombre de la tragédie meurtrière de Parkland, en Floride.

On le sait: les États-Unis sont gravement malades de leurs armes à feu. Pas sûr que Death Wish soit le bon remède pour endiguer le fléau des armes chez nos voisins...

Cette histoire est pourtant très bien menée et se regarde avec plaisir. La réalisation de Roth est habile; le jeu de Bruce Willis, à la hauteur de sa réputation. On suit un médecin bon père de famille qui se transforme en justicier sanguinaire pour s'attaquer aux délinquants dangereux à Chicago (qui a remplacé le New York du film original; la métropole détient le record des homicides au pays).

Mais pour peu que vous doutiez qu'un ange gardien armé jusqu'aux dents puisse protéger des civils et rendre sa cité sécuritaire, Death Wish vous laissera perplexe. En voyant défiler le générique au son d'AC/DC, le malin plaisir cède la place à une curieuse impression...

Un cinéphile peut-il encore se gaver d'autant de violence à l'écran pour se divertir sans raison?

Death Wish (V.F.: Un justicier dans la ville). Film d'action d'Eli Roth. Avec Bruce Willis, Elisabeth Shue, Vincent D'Onofrio. 1h49.

