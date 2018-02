All You Can Eat Bouddha: gargantuesque! ***1/2

Synopsis: All You Can Eat Bouddha pourrait se résumer assez simplement. Mike (Ludovic Berthillot) arrive dans un tout-inclus des Caraïbes, où il mange à l'excès. Son appétit gargantuesque exerce un étrange pouvoir de fascination sur les clients de l'El Palacio, qui vont y voir une espèce de divinité.

All You Can Eat Bouddha

Il est dit qu'on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Ian Lagarde n'a pas manqué la sienne avec All You Can Eat Bouddha. Son premier long métrage, au traitement onirique et décalé, affiche une signature qui lui est propre, tout en assumant ses influences. Le réalisateur québécois signe une satire sociale étonnante, dont les principaux personnages sont un bonhomme ventripotent, un G.O. pitoyable et... une pieuvre!

Mike est entouré de personnages secondaires captivants pour le spectateur. À commencer par Jean-Pierre (David La Haye), le «gentil organisateur» un peu épais sur les bords, qui tente de rivaliser avec Mike. Il y a aussi ce maître d'hôtel compatissant (Sylvio Arriola) et Esmeralda (Yaïté Ruiz), une femme de chambre attentive, qui accompagnent leur client dans sa chute. Et cette pieuvre géante avec laquelle Mike noue une étrange relation...

Ian Lagarde compose un paysage visuel détonnant. Il a une façon très particulière de filmer ce paysage supposément idyllique qui se déglingue au même rythme que décline la santé de Mike.

All You Can Eat Bouddha est un exercice déstabilisant, inspiré des maîtres du surréalisme, de Bu–ñuel à Fellini en passant par Antonioni et Pasolini. Ce faisant, il est ouvert à toutes les interprétations ­ - sa principale force.

Bien sûr, il y a une dimension spirituelle à ce huis clos à ciel ouvert, reflétée dans le titre. On y retrouve aussi une critique de ces lieux de vacances infantilisants où un bracelet permet de consommer à l'excès, sans trop se soucier de ceux qui s'échinent pour satisfaire les moindres désirs du client... On peut aussi y voir une métaphore de l'exploitation des ressources naturelles des pays pauvres par les Occidentaux.

Le spectateur peut aussi simplement se laisser envoûter par le pouvoir hypnotique de cette oeuvre d'art inclassable. Ian Lagarde laisse entrevoir de très belles choses pour l'avenir, notamment une vision du monde particulière.

All You Can Eat Bouddha. Drame d'Ian Lagarde. Avec Ludovic Berthillot, David La Haye, Sylvio Arriola. 1h25.

