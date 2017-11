A Bad Moms Christmas: un conte faussement transgressif **1/2

L'histoire: Comme à peu près toutes les mères du monde, Amy, Kiki et Carla angoissent à l'approche de Noël. Les trois femmes décident pourtant de tout foutre en l'air et d'organiser les choses à leur façon, malgré la présence de leurs propres mères, qui s'attendent bien entendu à ce que tout soit parfait.

La vitesse avec laquelle cette suite a été mise en chantier ne dupera personne. On a évidemment voulu battre le fer pendant qu'il était chaud, et les scénaristes Jon Lucas et Scott Moore, qui signent aussi la réalisation, se sont laissé aller à la facilité.

Cela dit, les admirateurs de Bad Moms, un succès surprise de l'été 2016, retrouveront ici le même genre d'humour - souvent vulgaire et très gras -, à la différence que les situations sont ici plus convenues.

Sous des allures pseudo-transgressives, A Bad Moms Christmas se révèle finalement très classique, dans la mesure où l'on sait d'avance que l'esprit de Noël reprendra ses droits malgré tout, et qu'on n'osera pas aller ramoner la même cheminée que Bad Santa.