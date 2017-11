Breathe: souffle de vie ***

Cette première réalisation d'Andy Serkis, célèbre pour avoir prêté ses traits et ses émotions aux créatures numériques du Seigneur des anneaux (Gollum), de King Kong et de La planète des singes (Ceasar), est hautement oscarisable, et c'est là en fait son principal défaut.

Breathe, inspiré de la vie de Robert Cavendish, un avocat qui s'est retrouvé, à 28 ans, paralysé de la tête aux pieds après avoir contracté la polio, branché pour toujours à une machine lui permettant de respirer, est un feel-good movie comme il y en a tant, où l'amour triomphe de toutes les adversités.

Le film s'attarde plus particulièrement sur la relation inébranlable de Robin (Andrew Garfiel) et Diana (Claire Foy, celle qui incarne Élisabeth II dans la série The Crown), qui auront un enfant et que les handicaps de Robin n'empêcheront pas d'exister pleinement, avec leurs amis, et même en voyageant.