La ferme et son État : l'agriculture au Québec ***1/2

Pendant un an et demi, Marc Séguin est allé à la rencontre de personnes clés de l'industrie agroalimentaire pour expliquer l'état des lieux de notre agriculture actuelle, et également montrer ce que nous pourrions faire de différent. Le résultat est un documentaire fort intéressant, La ferme et son État.

Il y en a, de l'information, dans ce documentaire de l'artiste Marc Séguin. D'abord, beaucoup d'agriculteurs expriment leur désir de voir un assouplissement de la politique agricole au Québec, notamment pour leur permettre de réaliser une agriculture différente, écologique et à échelle humaine. Ce sont souvent de petits producteurs, qui ont comme ambition de nourrir leur famille et de vendre des aliments localement. Sauf que les contraintes et les normes au Québec ne rendent pas les choses faciles. Plusieurs protagonistes disent d'ailleurs que notre agriculture est conservatrice et que l'innovation est bloquée.

Parmi les personnages les plus marquants du documentaire, il y a l'Américain Joël Salatin, une référence dans le milieu. Il a d'ailleurs été nommé un des plus grands agriculteurs innovateurs au monde par le magazine Time. Sa vision du métier et ses méthodes de travail sont la preuve qu'il est possible de faire autrement. Cet homme est très inspirant. Marc Séguin a aussi donné la parole au Dr Martin Juneau, à l'agriculteur et écrivain Jean-Martin Fortier, à l'homme d'affaires André Desmarais, au président de l'Union des producteurs agricoles Marcel Groleau, à l'ancien président de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois Jean Pronovost et à plusieurs autres.

Pour mieux témoigner de ce que nous pourrions faire, le réalisateur s'est rendu en Scandinavie - où le climat est comparable au nôtre - pour voir à quoi ressemblent les politiques agricoles. Les produits bios y sont partout, notamment dans les épiceries. Selon des personnes interviewées sur place, si les politiciens ne font pas d'efforts dans ce sens, le changement ne peut pas arriver. Sans leur bon vouloir, l'avancée n'est pas possible.