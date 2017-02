The Space Between Us: s'écraser sur Mars **

Un pied dans The Martian (pour la science-fiction et la planète rouge) et l'autre dans The Fault in Our Stars (pour l'amour et la mort marchant main dans la main), The Space Between Us de Peter Chelsom (Hannah Montana: The Movie) se la joue un peu E.T. (pour le personnage principal venant des étoiles) et un peu Tomorrowland (pour le futur proche et pour Britt Robertson en mode hystérico-100 000 volts).

Le résultat est un long métrage conçu pour les jeunes adultes (qui méritent mieux) dont l'intrigue a été fabriquée afin de mener à une grande révélation... que l'on voit venir à des années-lumière.

D'autant plus triste que la prémisse et l'aspect scientifique étaient intéressants (un foetus qui s'est développé dans l'espace, un enfant qui a grandi dans une atmosphère faisant les 2/3 de celle de la Terre et qui a l'impression de peser 150 kg en arrivant sur la planète bleue).