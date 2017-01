Patriots Day: Boston, ce héros ***1/2

S'il provoque un léger malaise parce que les événements qu'il relate sont proches en temps et en distance, et si la note patriotique y est jouée un peu fort en fin de parcours (mais on peut comprendre pourquoi), Patriots Day de Peter Berg s'avère un long métrage respectueux de ceux dont le nom est inscrit sur cette page d'histoire et un très bel hommage à une ville qui a refusé de courber l'échine. Ce, sans passer à côté de la tension, du suspense et, naturellement, de l'émotion.

Le jour des Patriotes dont il est question ici est celui d'avril 2013, quand le double attentat commis à l'arrivée du marathon de Boston par les frères Tsarnaev a fait 3 morts et 264 blessés.

Dans ce contexte, ce fier enfant de Boston qu'est Mark Wahlberg refait équipe, pour une troisième fois, avec Peter Berg. Ensemble, ils reprennent la façon qui les a si bien servis dans Lone Survivor et Deepwater Horizon. Une première demi-heure qui présente les protagonistes, suivie du drame, puis de ses répercussions.

Nous sommes, au départ, en compagnie de ceux dont la vie va prendre une nouvelle direction dans les heures à venir: un jeune couple (Christopher O'Shea et Rachel Brosnahan), un étudiant chinois (Jimmy O. Yang), quelques représentants des forces de l'ordre, dont Tommy Saunders - composite de plusieurs des policiers qui se sont retrouvés sur le terrain et qu'incarne un Mark Wahlberg très juste -, Djokhar et Tamerlan Tsarnaev, dont on suit les préparatifs - Alex Wolff et Themo Melikidze sont glaçants sans être caricaturaux dans ces partitions.

Tension

Une fois les gens et les lieux placés, le drame est enclenché. On en sait les grandes lignes, mais, comme dans ses films précédents, Peter Berg parvient à créer de la tension et du suspense dans le connu. Les bombes, quand elles explosent, prennent le spectateur par surprise.

La panique et le désordre qui suivent sont filmés caméra à l'épaule et de façon à capter la terreur, la douleur, l'émotion, sans tomber dans le voyeurisme ni la complaisance.