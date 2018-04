Kim Nguyen: d'un humain à un autre

Après Two Lovers and a Bear, Kim Nguyen s'est tout de suite lancé dans le tournage d'un film au coeur duquel figure une histoire d'amour bien contemporaine, qui éclôt dans un contexte bien particulier. Bien qu'ayant divisé la critique, Eye on Juliet s'inscrit de façon cohérente dans la démarche du réalisateur de Rebelle. Qui aimerait bien, aussi, avoir l'occasion de tourner de nouveau un film en français...

Un peu plus tôt cette semaine, Kim Nguyen était à Bruxelles, assis à une table de montage dans les locaux d'une société belge, coproductrice du film The Hummingbird Project. Même si ce long métrage, dont les têtes d'affiche sont Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et Salma Hayek, a été tourné principalement à Montréal l'automne dernier, l'étape de la postproduction durera encore quelques mois, histoire de pouvoir soumettre le film aux grands festivals de cinéma de l'automne.

«J'ai enchaîné les films chaque année, sans jamais avoir eu le temps de profiter de la période de finition», explique le cinéaste au cours d'un entretien téléphonique accordé à La Presse.

«Là, j'ai l'occasion de le faire, et j'adore ça. Je peux explorer plein de choses en montage, d'autant qu'on dispose d'un budget conséquent. C'est du bonbon!»

Un conte moderne

L'actualité du réalisateur de Rebelle le ramène cependant à son film précédent. D'abord lancé à la Mostra de Venise, où il a été sélectionné dans la section parallèle Venice Days (un peu l'équivalent de la Quinzaine à Cannes), projeté aussi au festival de Toronto (et au Festival du nouveau cinéma à Montréal), Eye on Juliet relate la rencontre improbable entre Gordon (Joe Cole), opérateur d'hexapode chargé de surveiller des installations pétrolières dans le désert saharien à partir de son bureau installé en Amérique, et Ayusha (Lina El Arabi), jeune femme du Moyen-Orient promise à un homme plus âgé, qu'elle ne souhaite pas épouser.

Même si des milliers de kilomètres les séparent, un lien s'établit entre eux et le récit emprunte alors la forme d'un conte moderne. Le scénario, que Kim Nguyen a écrit seul, a eu plusieurs incarnations avant que le cinéaste ne s'engage dans le tournage du film, lequel a eu lieu à Ouarzazate, au Maroc, ainsi qu'à... Laval.

«À travers cette histoire, j'ai voulu évoquer l'isolement des êtres humains dans un monde qui, pourtant, est très axé sur les communications grâce à la technologie.»

«Au moment où j'ai écrit le scénario, des choses devenues courantes maintenant commençaient à peine. Les applications de rencontres comme Tinder, par exemple. Ou l'usage des drones. Quand je suis allé au Moyen-Orient, j'ai senti ce sentiment d'isolement entre les hommes et les femmes, mais je n'ai pas l'impression qu'en Occident, on communique davantage entre nous. Cette difficulté est omniprésente dans le monde actuel. Et engendre de plus en plus de solitude, on dirait.

«Je ne suis pas tout à fait pessimiste, cependant. Les occasions qu'ont les humains de se retrouver entre eux se font peut-être plus rares, mais elles existent encore, peut-être davantage en Europe qu'en Amérique, cela dit.»