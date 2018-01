Les scènes fortuites: le vrai/faux Guillaume Lambert

Les deux mains sur le volant, Guillaume Lambert a écrit et réalisé, en plus d'y jouer, Les scènes fortuites, son tout premier long métrage, tourné en 20 jours avec un peu moins de 200 000 $. Entrevue avec un touche-à-tout amoureux des paradoxes qui pose un regard doux-amer sur sa génération.

Les scènes fortuites, c'est d'abord l'histoire de Damien Nadeau-Daneau, un jeune cinéaste qui n'a pas terminé son film avec l'acteur français Denis Lavant. C'est aussi un peu celle de Guillaume Lambert, qui a forcé le destin en 2014 et persuadé l'acteur français de passage à Montréal de jouer une scène à ses côtés.

«Je n'avais pas de scénario. Je prévoyais faire un court métrage. J'ai écrit cette scène en une nuit, et trois jours plus tard, on l'a tournée dans un parc avec une équipe montée à l'arrache», se souvient Guillaume Lambert.

Dans le tourbillon de la série humoristique Like-moi!, les opportunités ont déboulé rapidement pour l'auteur et comédien qui a dû mettre de côté son projet. Projet qui allait se transformer en long métrage. «Quand j'ai eu l'occasion de déposer un projet au programme de microbudget de Téléfilm, c'est devenu clair: j'allais réaliser l'histoire d'un gars qui n'a pas fini son film avec Denis Lavant», explique le comédien de 33 ans.

Affectionnant les formats atypiques, Guillaume Lambert a fouillé dans ses dossiers pour dénicher ce qu'il appelle tendrement «ses petites retailles», comme une des scènes jamais tournées de la websérie L'âge adulte, pour les catapulter dans Les scènes fortuites.

«Le film s'est écrit au fur et à mesure. J'ai débuté en septembre 2016, et on a commencé le tournage à l'Halloween», précise-t-il. On y suit Damien Nadeau-Daneau, trentenaire endetté dont la carrière piétine, qui découvre que la réalité est parfois plus intéressante que la fiction. À défaut d'avoir une histoire forte, Damien devient le témoin des drames que vivent les gens qui l'entourent.