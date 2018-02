André Forcier fera revivre Marie-Victorin

L'histoire montrera la rencontre d'Albert Payette (Roy Dupuis), apiculteur qui fabrique un vin de miel très prisé, et du frère Marie-Victorin (Yves Jacques), qui revient sur Terre en 2019 parce qu'il trouve le ciel «plate à mourir».

Par communiqué, on indique que ce projet est en chantier depuis plus d'un an et que le scénario en est à sa version définitive.

Le même communiqué indique par ailleurs que le réalisateur et les producteurs Linda Pinet et Louis Laverdière «saluent la sortie du livre de l'historien Yves Gingras» sur la correspondance de Marie-Victorin à Marcelle Gauvreau. L'ouvrage Lettres biologiques, publié récemment par Boréal, contient les réflexions et enquêtes de Marie-Victorin sur la sexualité.

Les producteurs et le réalisateur estiment que l'ouvrage «vient valider (leurs) intuitions sur les points de vue souvent avant-gardistes de ce grand scientifique».

André Forcier célèbre cette année ses 50 ans de cinéma. À cette occasion, le Musée national des beaux-arts du Québec lui rendra hommage. Son film Au clair de la lune sera alors projeté et une classe de maître suivra.