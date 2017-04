L'Hexagone aime Les mauvaises herbes

La comédie mettant en vedette Alexis Martin, Gilles Renaud et Emmanuelle Lussier-Martinez a obtenu, selon le site Allociné, quatre étoiles (sur cinq) dans L'Obs, Le Parisien, L'Express, Studio Ciné Live et Le Figaro, ainsi que trois étoiles dans Le Monde, Les Inrocks, L'Humanité et La Croix. Dissidence du côté de Télérama et Les fiches du cinéma avec seulement une étoile. Studio Ciné Live évoque « une comédie irrésistiblement noire, tendre et malicieuse » alors que L'Obs demande, admiratif : « Ils fument quoi, les Québécois ? »

Rappelons qu'en août dernier, au Festival d'Angoulême, où il était présenté en première mondiale et en compétition officielle, le film avait remporté le prix du meilleur scénario et le prix du public.