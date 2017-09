Oscars: quel film pour le Canada?

Le négligé

Le problème d'infiltration, Robert Morin

Le plus récent film du réalisateur de Journal d'un coopérant a été unanimement salué par la critique québécoise et connaît une carrière en salle aussi inattendue que méritée. Faut-il en conclure que Le problème d'infiltration pourrait dignement représenter le Canada aux Oscars ? Dans les faits, absolument. Dans la réalité des choses, non, malheureusement. Le fait est que Robert Morin, dont l'oeuvre est immense et essentielle, est pratiquement un inconnu sur la scène internationale. Récemment, le cinéaste a révélé à La Presse que son film avait été soumis à tout ce que la planète compte de grands festivals (ou presque) et qu'il avait été rejeté partout. N'empêche. Robert Morin aux Oscars, on voudrait voir ça!

La carte cachée

Maliglutit, Zacharias Kunuk

De façon générale, le comité canadien fixe son choix sur un film québécois, étant donné que les films tournés au pays dans une autre langue que l'anglais sont majoritairement fabriqués ici. Cela dit, Maliglutit, un film tourné en inuktitut, est aussi admissible à la course, du moins en principe. Cette variante du film de John Ford The Searchers, transposé cette fois dans un décor de glace, viendra-t-elle redistribuer les cartes? Ou Nelly (Anne Émond)? Ou C'est le coeur qui meurt en dernier (Alexis Durand-Brault)? Ou Et au pire, on se mariera (Léa Pool)? Réponse aujourd'hui.