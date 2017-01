Les moments marquants des Golden Globes

Qui portait quoi? À quoi ressemblait l'animation de Jimmy Fallon? Qui a fait le discours le plus touchant? Que s'est-il dit sur les réseaux sociaux? Voici un compte rendu de la soirée.

Un pépin technique

Jimmy Fallon a eu quelques problèmes techniques lors de l'ouverture du gala. Son texte n'apparaissait pas sur les télésouffleurs et il a donc dû improviser pendant quelques dizaines de secondes. Au retour de la pause, il a dit à la blague que Mariah Carey venait de l'appeler pour lui dire que c'était sûrement son équipe qui voulait saccager sa prestation. L'animateur faisait ici référence au spectacle désastreux de Mariah Carey la veille du Nouvel An à New York, dont elle tient responsable l'équipe de production.

Remerciements touchants

Généralement discret sur sa vie privée, Ryan Gosling a rendu hommage à son amoureuse, Eva Mendes. Il a expliqué que pendant le tournage de La La Land, elle prenait soin de leur enfant, était enceinte du deuxième et était au chevet de son frère mourant. Lauréat du prix du meilleur acteur dans une comédie ou comédie musicale, il a d'ailleurs dédié son prix au frère d'Eva Mendes.

Leur première fois

Kristen Wiig et Steve Carell ont offert l'une des présentations les plus drôles de la soirée. De nombreux internautes ont déclaré sur les réseaux sociaux qu'ils devraient être les prochains animateurs du gala. Avec beaucoup d'humour, ils ont raconté la première fois qu'ils ont vu un film d'animation de leur vie.

Les leçons de Meryl Streep

Le discours de remerciement de Meryl Streep a été un grand moment de télévision. Avec courage, elle a parlé de l'importance de la diversité et de l'ouverture aux autres cultures. Elle a également montré du doigt les propos irrespectueux de Donald Trump.