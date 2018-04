Tom Cruise donne le vertige au CinemaCon

M:I6, une production Paramount, «est sans aucun doute le plus épique de la saga Mission: Impossible que nous ayons tourné. C'est aussi un film aventureux, émotionnel, et très avant-gardiste», a confié l'acteur dans les coulisses du Caesar's Palace.

Il a passé une demi-heure à revenir sur la cascade la plus vertigineuse du film, diffusée pour l'assemblée du CinemaCon - des exploitants de salles obscures et des journalistes - sous différents angles. Il s'agit d'un saut en parachute à 9000 mètres à une vitesse de 340 km/h au beau milieu duquel il attrape le personnage joué par Henry Cavill (Man of Steel).

Tom Cruise, qui avait grâce à Top Gun acquis un statut de superstar internationale, endossera une nouvelle fois l'uniforme et les galons du lieutenant Pete Mitchell, lors du tournage de la suite cet été.

Top Gun: Maverick sortira l'an prochain, plus de trois décennies après le drame romantico-militaire de 1986.

Le directeur général de Paramount Jim Gianopulos a par ailleurs mis fin aux spéculations sur l'avenir de la série de films de science-fiction Star Trek en confirmant deux nouvelles suites, sans donner plus de détails.

Gianopulos a également annoncé un nouveau Terminator dans lequel l'actrice du premier opus, Linda Hamilton, sera de retour, plus de trente ans après.

A Quiet Place, film d'horreur qui a cartonné et amassé plus de 200 millions de dollars au box-office dans le monde, aura aussi droit à un nouvel opus. C'est le plus gros succès du studio Paramount depuis Star Trek Beyond (2016), et une accalmie après une série de flops.