Transformers domine les Razzie Awards

Sélectionné dans neuf catégories, The Last Knight (Le dernier chevalier), plus récent opus de la franchise Transformers, domine les nommés de la 38 e édition des Golden Rasberry Awards, gala des pires films de l'année.

Fifty Shades Darker le suit avec huit sélections à cet anti-gala des Oscars. Baywatch, The Emoji Movie et The Mummy récoltent eux aussi plusieurs sélections. Ce sont d'ailleurs ces cinq films qui s'affrontent pour le prix du pire long métrage.

Du côté des interprètes, notons la présence de l'actrice oscarisée Jennifer Lawrence (Mother!), d'Emma Watson (The Circle), de Tom Cruise (The Mummy), de Zac Efron (Baywatch) et de Mark Wahlberg pour deux films (Daddy's Home 2 et Transformers).

Comme le veut la tradition, les gagnants des Razzies sont annoncés la veille des Oscars.