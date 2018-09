Échos de scène: Jean-Philippe Joubert et la crise de 2008

Jean-Philippe Joubert et la crise de 2008

Trois pièces traitent de la crise financière de 2008 sur les planches de Québec et de Montréal cet automne. La première présentée à Montréal nous vient de Québec. L'art de la chute a fait l'objet d'une écriture collective, mais le propos est on ne peut plus clair. Malgré les apparences, le monde de l'art contemporain ne fait pas naturellement bon ménage avec celui des affaires. «C'est un sujet complexe, alors on a fait une recherche documentaire et on a travaillé en équipes de scénarisation. Ça commence au CALQ et on voyage à Londres et à New York pour essayer de livrer un bout de compréhension au public», dit le coauteur et metteur en scène Jean-Philippe Joubert. Dans cette intrigue, la carrière de l'artiste québécoise Alice monte en flèche, alors que sa grande amie perd son emploi lors de la faillite de la banque privée Lehman Brothers. L'une et l'autre seront englouties dans les mois qui suivent l'électrochoc. «Je voulais faire un show sur l'économie qui mène nos vies, dit-il. Mais on n'en parle pas si souvent de front au théâtre. En route, on a vu les mécanismes de valorisation de l'art contemporain, de la spéculation et des collectionneurs. La crise de 2008 est devenue le mythe fondateur de la finance contemporaine. Tout y est accroché. Où est la poudrière pour une nouvelle crise?» Et surtout: comment tomber pour ne pas trop se faire mal et se relever par la suite? Mais les artisans de la pièce n'ont pas voulu diaboliser Wall Street. «Je ne serais pas capable de trancher dans cette histoire, conclut le metteur en scène. Les traders ne sont pas tous des fraudeurs immoraux. Certains font des millions, mais ont aussi des activités caritatives. On ne voulait pas montrer un monde tout noir ou tout blanc.»

L'art de la chute est présentée à la Grande Licorne jusqu'au 29 septembre.