Échos de scène: Catherine Allard incarne Pauline Julien

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Catherine Allard incarne Pauline Julien

La saison 2018-2019 comprend trois spectacles abordant la vie de Pauline Julien et de Gérald Godin. Catherine Allard travaille depuis six ans sur son projet. Elle a confié le texte de Je cherche une maison qui vous ressemble à Marie-Christine Lê-Huu et la mise en scène à Benoît Vermeulen.

«Gabriel Robichaud et moi jouons Gérald et Pauline, dit Catherine Allard, mais aussi les acteurs qui jouent ces personnages. Le récit entremêle des chansons, qui sont des liens poétiques, et une docufiction avec vidéos et dialogues entre les époques. On ne pouvait pas en parler sans mettre des chansons de Pauline et des poèmes de Gérald.»

Ces deux-là ont vécu et fait l'histoire du Québec, ensemble ou séparément. Symboles du Québec debout, souverainiste envers et contre tous. Deux amoureux qui se sont connus en 1960 et dont la passion pouvait parfois créer des flammèches, sinon des incendies.

«On ne fait pas semblant qu'on ignore ce qui se passe dans l'actualité de l'époque et du fait que le Québec a répondu non deux fois. Le but, c'est tout de même de raconter Gérald et Pauline. Tout dans la pièce nous ramène à eux. Cette histoire nous parle encore aujourd'hui: la fierté et le désir de s'appartenir. Et en racontant leur histoire d'amour, l'histoire du Québec est toujours là en toile de fond.»

Je cherche une maison qui vous ressemble est présentée à la salle Fred-Barry jusqu'au 29 septembre.