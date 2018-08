Dense danse à l'Usine C

Danièle de Fontenay

«Dans la programmation, Lisbeth Gruwez nous revient pour danser sur des titres de Bob Dylan. J'ai eu la chance de la voir à Paris. C'est un pur bijou. Nous aurons Dimitris Papaioanniou en janvier prochain. Il vient des arts visuels et il est directeur de la compagnie de Pina Bausch. C'est fabuleux comme spectacle, très poétique. L'orchestre d'hommes-orchestres de Québec nous présente un nouveau spectacle, Tomates. Et on finira l'année avec la grande Marie Brassard qui finit, en résidence, sa pièce en ce moment chez nous.»

Philippe Cyr

Ce qu'on attend de moi, du 13 au 16 mars 2019

«Il reprend avec son complice Gilles Poulin-Denis Ce qu'on attend de moi. C'est une pièce avec un spectateur qui fait le spectacle, en fait. Philippe commence une résidence de trois ans chez nous. Tout comme Philippe Boutin et Anne Thériault. Ils ont 12 semaines d'accès aux salles durant l'année. C'est très important pour eux d'avoir un lieu qui leur permet de travailler librement.»

Marie Chouinard

Les 24 préludes de Chopin + Henri Michaux: mouvements, du 4 au 8 décembre

«Marie a le souci et l'envie d'élargir son public. Elle voulait aller ailleurs qu'à la Place des Arts. On aura des matinées scolaires avec elle. C'est une occasion extraordinaire de pouvoir assister à son travail dans une salle de proximité. Le public va être proche des danseurs. Pour une fois, on ne sera pas obligés de prendre des jumelles pour voir ces formidables interprètes.»

Angela Konrad

Golgotha Picnic, du 18 au 29 septembre.

«L'auteur Rodrigo García est toujours un peu sulfureux. Dans ses mises en scène aussi. La sienne était particulièrement rude et provocante. Angela ne contourne pas la violence du texte, mais ce sera différent, ce sera de l'Angela. Ça va être une très belle création. C'est un sujet dans lequel on baigne. Ça poursuit bien le débat sur la liberté d'expression.»

Alex Huot (absent de la photo)

Fléau + Ossuaire, du 23 au 27 octobre

«Dans le cadre d'Actoral, cette biennale qui nous fait découvrir des oeuvres nouvelles d'ici et d'ailleurs, Alex Huot travaille avec Dave St-Pierre pour créer une performance qui flirte avec les arts visuels. Alex, d'ailleurs, présente aussi une installation. On reçoit également le duo Geneviève et Matthieu, de Rouyn-Noranda. À voir absolument aussi: Théo Mercier et Steven Michel, qui nous présente Affordable Solution for Better Living. Aussi en première nord-américaine: Miet Warlop.»