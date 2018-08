Le comédien Albert Millaire est décédé

Pendant plus de 60 années de carrière, il a excellé dans les répertoires classiques ou contemporains. Acteur charismatique très à l'aise chez Molière autant que Shakespeare, aussi convaincant dans la peau de Cyrano qu'Othello, ce comédien à la voix chaude a longtemps été dans l'entourage de la direction du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), du temps de Jean Gascon puis de Jean-Louis Roux.

Parmi les nombreux téléromans et séries auxquels il a participé, citons Le Courrier du Roy, D'Iberville, Wilfrid Laurier, Grande Ourse et plus récemment, Mémoires Vives. Nous avons aussi pu apprécier son talent dans plusieurs télé-théâtres, notamment Bérénice, Phèdre, Othello et Cyrano de Bergerac.

Au théâtre, mentionnons ses prestations dans Lorenzaccio, Mère Courage, Tartuffe, Hamlet, Le Mariage de Figaro, Amadeus, Le Misanthrope. Il a mis en scène plusieurs pièces telles Les Sorcières de Salem, Rhinocéros, Les Grands Soleils, Bilan, La Guerre, yes Sir et Jules César. Parfaitement bilingue, il a souvent collaboré, comme comédien et metteur en scène, au Festival de Stratford en Ontario dans les années 80.

Les informations concernant les dates des funérailles et d'un hommage au TNM viendront ultérieurement.