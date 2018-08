Denis Bernard quitte la direction de La Licorne

«Ce fut une décision difficile à prendre», a-t-il dit aux médias et aux artistes rassemblés mardi au théâtre, pour le lancement des activités de la rentrée de La Licorne. «Or, je suis en train de préparer ma dernière programmation. J'ai toujours pensé qu'il fallait qu'une direction de théâtre se renouvelle après un moment, afin de bénéficier d'un nouveau souffle. Après 10 ans en poste, je crois que le moment est bon pour quitter.»

Au cours de son mandat, Denis Bernard, qui a succédé à Jean-Denis Leduc, a marqué le théâtre de l'avenue Papineau. Avec sa signature résolument contemporaine, le directeur a programmé des pièces (dont plusieurs succès) qui abordaient avec sensibilité des problèmes de société, d'ici et du monde en entier. Il a toujours eu la préoccupation d'établir un rapport franc, honnête et direct avec le public. Et sa maison est devenue l'une des plus ouvertes aux formes et paroles nouvelles dans le paysage théâtral au Québec.

La découverte de Fabien Cloutier

Acteur et metteur en scène très actif, Denis Bernard s'est impliqué activement dans son théâtre, tant sur la scène que dans les bureaux. Sous son gouvernail, le projet de résidence d'auteurs dramatiques de La Licorne a pris de l'ampleur et porté fruits, avec des créations de Catherine Léger, François Archambault, Jean-Philippe Lehoux, entre autres... Plusieurs activités en marge des productions dans les salles ont aussi pris de l'ampleur, tels que «La Dizaine de La Manufacture» et Les 5 à 7 de La Licorne, des évènements qui permettent à des créateurs de travailler un projet embryonnaire.

C'est grâce à Denis Bernard, entre autres, que l'auteur Fabien Cloutier a pu créer ses textes et développer son univers dramatique. Fabien Cloutier fait d'ailleurs partie de la rentrée de La Grande Licorne, en octobre, avec une nouvelle pièce, Bonne retraite, Jocelyne, mettant en vedette Josée Deschênes.

Un concours sera ouvert pour trouver un nouveau directeur artistique. Il est placé sous la responsabilité d'un comité de transition composé des membres du C.A., des représentants du milieu et une consultante indépendante. Un appel de candidatures sera lancé prochainement. Denis Bernard assure la transition à La Licorne jusqu'au printemps 2019.

La nouvelle saison est lancée et dès maintenant en ligne: https://theatrelalicorne.com