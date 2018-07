Kanata: Ariane Mnouchkine persiste et signe et dénonce la censure de SLĀV

Vicky Fragasso-Marquis

La Presse Canadienne

Même si elle refuse de faire un parallèle entre la controverse de sa pièce Kanata et celle qui a frappé SLĀV plus tôt cet été, la femme de théâtre française Ariane Mnouchkine trouve «grave» que cet autre spectacle de Robert Lepage ait été censuré, et si elle avait été productrice, elle l'aurait présenté malgré les protestations.