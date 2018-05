La Presse à New York: Harry Potter ensorcelle Broadway

Daphné Cameron

La Presse

C'est la pièce de théâtre la plus chère de l'histoire de Broadway, industrie reconnue pour ses excès, mais aussi pour ses flops. Heureusement pour les artisans de Harry Potter and the Cursed Child, la magie opère... littéralement. Après des dépenses de 68 millions, les critiques sont dithyrambiques et la pièce est en lice pour 10 Tony Awards. La Presse a assisté au spectacle de l'heure.