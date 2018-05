Échos de scène: Marjolaine Beauchamp au Jamais lu

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

En vedette: Marjolaine Beauchamp au Jamais lu

Originaire de l'Outaouais, Marjolaine Beauchamp reste encore trop peu connue à Montréal. Heureusement, un vent d'ouest nous l'amènera deux fois plutôt qu'une dans les prochains mois. La poète et dramaturge participe au Festival du jamais lu vendredi prochain et sa deuxième pièce, M.I.L.F. (déjà publiée chez Somme toute), sera présentée ici en 2018-2019.

«Je ne peux pas dire où encore, mais c'est génial ce que réussit à faire la pièce. Je jouais M.I.L.F. quand j'ai envoyé le projet de Gateshot au Jamais lu. C'est la même impulsion. La "ride" est commencée et elle n'est pas finie. Je vais continuer à écrire de la poésie. C'est un processus douloureux, mais, en même temps, j'apprends à vivre mieux avec ça.»

Poète de la vulnérabilité utilisant une langue crue (Au plexus et Fourrer le feu publiés par L'Écrou) et dramaturge, Marjolaine Beauchamp a écrit Gateshot avec les poètes Pascale Bérubé (collectif Libérer la colère) et Mélopée Montminy. Les trois liront le texte qui aborde les questions de l'intime et de la représentation de soi.

«On a travaillé les trois sur le même texte. C'est la première fois qu'elles participaient à une écriture plus dramaturgique. Le texte de Gateshot a beaucoup changé en raison d'événements personnels. On s'y met en danger dans un mot de création un peu punk. C'est une parole de femmes singulière.»

Gateshot, sous la direction de Pierre Antoine Lafon Simard, est présentée vendredi à 20 h au Théâtre Aux Écuries.

Événement: Semaine de la diversité théâtraleLa première Semaine de la diversité théâtrale aura lieu du 14 au 17 mai à Montréal. Présentée par le Conseil québécois du théâtre (CQT), Diversité artistique Montréal (DAM) et la compagnie Modern Times, cet événement a été conçu par les membres du comité Théâtre et diversité culturelle du CQT, dont le porte-parole est Charles Bender. Les activités s'adressent principalement aux professionnels, mais deux d'entre elles peuvent accueillir un plus large public à condition de réserver sa place. Il s'agit de la table ronde d'ouverture portant sur les «Nouvelles alliances et initiatives de mixité théâtrales» et de la conférence-débat «L'altérité des artistes: Les artistes de l'altérité».