Échos de scène: Frédéric Blanchette, Doktor Glas et François Barbeau

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Frédéric Blanchette: une troisième mise en scène cette saison

Après Quand la pluie s'arrêtera (Duceppe) et Dans le champ amoureux (Espace Libre) et avant Trahison (Rideau Vert), Frédéric Blanchette dirige les comédiens de La Banquette arrière dans Amour et information de Caryl Churchill (Far Away) à La Licorne. Une pièce qui met en scène une centaine de personnages.

«À chaque pièce, dit-il, Caryl Churchill se réinvente. C'est assez admirable. Elle prend toujours des risques en adaptant la forme aux thématiques qu'elle aborde. Ce sont de courtes scènes qui vont de trois répliques à cinq pages, ce qui exige d'être très précis. C'est un panorama de situations relatives au corps, au cerveau, aux technologies, à la sexualité, etc.»

Frédéric Blanchette dit éprouver beaucoup de plaisir à explorer cette matière luxuriante, entre l'organique et l'informatique.

«Le texte va bien à une troupe qui se connaît comme La Banquette arrière, ajoute-t-il. Le ton est assez drôle, mais ça traite de notre condition humaine d'aujourd'hui. Churchill n'écrit aucune didascalie, pas plus qu'elle n'identifie le sexe des personnages, donc ça nous laisse une grande liberté pour créer l'objet théâtral.»

Amour et information est présentée à la Grande Licorne du 1er au 22 mai.

Coups de coeur: des performances convaincantesCette semaine, nous nous devons de souligner le travail remarquable de deux jeunes femmes dans des rôles exigeants. Les textes et les mises en scène de Déterrer les os et de Béa sont inégaux, mais Charlotte Aubin, dans la première pièce, et Alexandra Cyr, dans la deuxième, livrent des interprétations magnétiques. En affamée d'émotions qui déteste son corps, Charlotte Aubin est touchante. En tétraplégique qui ne s'exprime bien souvent qu'avec les yeux, Alexandra Cyr fascine. Les deux jeunes femmes sont appuyées par de parfaits complices de scène.

Déterrer les os est présentée jusqu'au 5 mai à la salle Jean-Claude Germain du CTDA et Béa à la Petite Licorne jusqu'au 4 mai.

La citation de la semaine«C'est un processus lent, il n'est pas spontané, alors il faut prendre le temps de bien le mûrir.» - La directrice artistique du TNM, Lorraine Pintal, au sujet de la parité hommes-femmes au théâtre, dans une entrevue à Radio-Canada.