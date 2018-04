Le bizarre incident du chien...: un peu Méliès, un peu Houdini...

Normand D'Amour et Sébastien René incarnent un père et un fils dans la pièce inspirée du roman de Mark Haddon.

La signatureUn peu Méliès (les premiers trucages au cinéma) et un peu Houdini, on reconnaît le travail d'Hugo Bélanger à la magie qu'il sait créer avec deux ou trois fois rien. Dans Le bizarre incident..., même un certain humour apparaît quand on s'y attend le moins.

«C'est comme dans Le tour du monde en 80 jours, on a fait tout le show avec quelques caisses et autres trucs. Les spectateurs pensaient que le monde tournait, mais il ne tournait pas. C'est ça, la force du théâtre: amener les gens ailleurs. Ici, avec la même disposition de cubes surélevés, on fait trois ou quatre lieux différents. Je crois beaucoup dans le jeu du théâtre qui se transforme devant nos yeux.»

Exigeant, Hugo Bélanger?

«Je travaille jusqu'à la fin d'un spectacle. Je n'arrête pas à la première. J'aime les acteurs qui cherchent constamment à évoluer, même s'ils me taquinent parfois en disant "pourquoi faire simple quand on peut faire Bélanger". Ce qu'on fait est difficile, mais le public ne voit rien de ça. Il doit avoir l'impression que c'est facile. Quand on voit une ballerine, il ne faut pas penser que c'est douloureux de faire des pointes. C'est ça, le défi. Mais on travaille fort en maudit. Notre devise, c'est rigueur et plaisir!»