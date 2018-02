Échos de scène

Après New York, Sydney et Ottawa, Ronnie Burkett est de retour à Montréal pour la cinquième fois depuis 1997. Le marionnettiste canadien de réputation internationale vient nous présenter son 13e spectacle en 30 ans de carrière, The Daisy Theatre, dans le cadre du Festival de Casteliers.

« Un superbe mélange de sombre et de lugubre avec du lyrique et de l'émouvant ; une étude philosophique sur la vie et l'art et la magie du théâtre », écrit l'ArtsHub de Sydney. Une critique qui pourrait, en fait, décrire l'ensemble de l'oeuvre de l'artiste originaire de l'Alberta.

Ronnie Burkett présente des spectacles de marionnettes pour adultes qu'il fabrique lui-même - chacune nécessitant six semaines de travail - et qu'il manipule en scène. Dans The Daisy Theatre, sa vaste expérience de scène lui permet d'improviser en s'entourant de 40 marionnettes qui sont autant de personnages d'inadaptés, d'ivrognes, d'artistes bizarres et d'autres marginaux.

À 60 ans, Ronnie Burkett est l'un des artistes de théâtre les plus primés au pays. Il a reçu le prix du Lieutenant-gouverneur pour les arts en 2015, en plus d'un prix Emmy aux États-Unis et du Siminovitch, le prix de théâtre le plus important au Canada.

The Daisy Theatre est présenté au Théâtre Centaur jusqu'au 24 mars.