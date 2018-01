Échos de scène: Marc Béland dans Voyage (s)

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Marc Béland dans Voyage (s)

Acteur total s'il en est, Marc Béland joue dans Voyage (s), un spectacle festif signé par Hanna Abd El Nour, metteur en scène tout autant total. Inspiré par les figures mythiques d'Ulysse, Don Quichotte et Peer Gynt, Voyage (s) passe par le corps et l'esprit des interprètes Sylvio Arriola, Stefan Verna et Marc Béland.

«Hanna cherche et n'emprunte pas les chemins habituels, note Marc Béland. On a travaillé chacun séparément avec lui selon des objectifs très clairs. Ça nous a permis de nous engager comme acteurs-danseurs. La matière est venue de nous. On n'est pas dans le réalisme. Le spectateur fait un voyage à travers notre engagement.»

Les trois interprètes partagent la scène avec le musicien Radwan Moumneh. Voyage (s) se nourrit des secrets des divers créateurs. Marc Béland a adoré sortir des sentiers battus dans un tel contexte onirique et poétique.

«Dès notre première rencontre, j'avais l'impression de travailler avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. C'est rare, quelqu'un qui cherche autant l'humanité, qui travaille avec la fibre humaine de ce qu'on est comme acteurs-danseurs. C'est très beau.»

Au Théâtre La Chapelle jusqu'au 3 février.