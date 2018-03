Échos de scène: J'aime Hydro sacré spectacle de l'année

Jeune public: Reprise du classique Les Petits Orteils

Le Théâtre Outremont offre aux parents et grands-parents l'occasion d'accompagner leurs tout-petits sur le plateau de sa grande scène pour assister à une représentation intimiste du spectacle Les Petits Orteils, créé par le Théâtre de Quartier. La pièce qui s'adresse aux 3 à 6 ans a été jouée plus de 700 fois depuis 1990. L'oeuvre de Louis-Dominique Lavigne, dans une mise en scène de Lise Gionet, est toujours d'actualité. On y aborde des sujets comme la naissance et les questionnements de l'enfant sur la vie et la mort. Avec Martin Boisclair, Jeanne Gionet-Lavigne et Sylvain Hétu. - Luc Boulanger, La Presse

Du 20 décembre au 7 janvier (en matinée à 11h).

Info: theatreoutremont.ca

Coup de coeur: La foirée montréalaise

Avec ses boules de Noël, ses biscuits en forme de sapin, ses infusions d'hibiscus, ses rigodons et ses chansons à répondre, La foirée montréalaise est le parfait party multiethnique du temps des Fêtes. Portant sur Montréal-Nord, le spectacle fait autant réfléchir qu'il fait rire avec des artistes survoltés et multidisciplinaires, notamment Émilie Gilbert, Philippe Racine, Inès Talbi et Michaël Richard. Une très belle fête de famille! - Mario Cloutier

Jusqu'au 22 décembre à La Licorne.