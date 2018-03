Fredy: Annabel Soutar persiste et signe

Annabel Soutar et Marc Beaupré, auteure et metteur en scène de Fredy

Maintenir le débat

Toute la démarche artistique, puisqu'il s'agit d'une oeuvre d'art avant tout, d'Annabel Soutar repose sur le dialogue. Se déroulant sur scène et non dans les médias ou les réseaux sociaux.

«Le fait qu'on peut être face à face au théâtre, juste ce contact-là avec des points de vue contraires, permet aux gens de se voir comme êtres humains et ne pas juste en parler sur les réseaux sociaux. C'est important pour moi comme artiste.»

Les acteurs Ricardo Lamour et Solo Fugère se sont donc retirés de la pièce en dénonçant sa reprise. Annabel Soutar est déçue de leur geste, mais elle reconnaît que cela fait partie du débat qu'elle souhaite maintenir au sujet et autour de la pièce.

«Les gens qui voient la pièce savent que le débat continue. On l'a vu avec la question à Valérie Plante sur la murale honorant Fredy, les poursuites judiciaires, etc. Ça existe dans l'actualité et ça ajoute à l'oeuvre. Je crois que ça marche très bien comme projet artistique. Et à la fin de la pièce, on poursuit la discussion avec le public.»

Annabel Soutar traduit en ce moment sa pièce en anglais pour le public anglophone montréalais, mais en pensant aussi à l'extérieur de la ville et, possiblement, du Québec.

«Le sujet du profilage racial intéresse beaucoup de gens, je dois dire, et plus particulièrement aux États-Unis.»

L'artiste continuera donc de travailler sur des sujets chauds qu'elle considère comme d'intérêt public. Comme dans J'aime Hydro, l'enquête citoyenne de Christine Beaulieu, qui suscite aussi des passions, quoique d'un autre ordre.

Dans ses pièces, Annabel Soutar estime qu'elle prend le temps de faire ce que plusieurs médias ne peuvent plus faire.

«Les médias traditionnels manquent de ressources pour faire leurs enquêtes. Ce n'est plus rentable, je crois. Quand le capitalisme entre dans certaines industries, comme les médias, des valeurs sont perdues. On dit que les gens n'ont plus le temps de s'informer, pourtant, ils restent assis durant plus de trois heures devant J'aime Hydro.»

La pièce Fredy est présentée du 18 au 22 décembre à La Licorne et en mars à l'Usine C.