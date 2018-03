Tanguy: une suite et une pièce

Tanguy, la pièce, mettra en vedette Marie-Chantal Perron et Normand D'Amour et Christophe Payeur dans le rôle du fils.

De retour au grand écran

Par ailleurs, La Presse a appris qu'il y aura une suite au film culte du tandem de scénaristes Étienne Chatiliez et Laurent Chouchan, avec la distribution d'origine. L'acteur André Dussolier a confirmé que le tournage de Tanguy 2 aura lieu en 2018 en France, 17 ans après la sortie du premier volet.

«Si vous vous souvenez, à la fin du premier film, Tanguy est parti en Chine. Là-bas, il s'est marié, a eu des enfants. Et puis un jour, je suis tranquille avec Sabine Azéma (sa femme à l'écran), à la maison, et on sonne à la porte... C'est Tanguy, il a 44-45 ans. Sa Chinoise l'a quitté alors il revient. Quand on est Tanguy, on est Tanguy, pour la vie», a révélé André Dussollier au micro d'Europe 1.

Il n'y a pas encore de date pour la sortie de Tanguy 2.

Tanguy, la pièce, sera à l'affiche de la salle Pierre-Mercure à Montréal, du 17 au 21 octobre 2018. Une tournée québécoise est prévue en 2019.

Info: www.tanguy.ca