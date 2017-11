Échos de scène: Paul-André Fortier, Éric Robidoux et Michel Tremblay

Coup de coeur: Éric Robidoux dans Sous la nuit solitaire

La prestation d'Éric Robidoux dans Sous la nuit solitaire exulte à la fois la force et la fragilité du corps humain. Dans une scène mémorable de cette pièce très belle mais très sombre (qui évoque le royaume des morts et l'Enfer), l'interprète traverse la scène en rampant, puis dans un état de déséquilibre total, avec des mouvements lourds et douloureux, comme si son corps était saisi d'électrochocs! Les chorégraphies d'Estelle Clareton tracent des lignes horizontales éparses; les sept danseurs bougent souvent en meute, comme une grappe humaine, pour mieux se détacher avec des cris et des hurlements terrifiants. La lumière de Marc Parent change de palette pour appuyer les diverses zones des Cercles de l'Enfer, et la musique d'Éric Forget crée une ambiance étrange et pénétrante. Une pièce dense et courte qui rappelle un peu les créations de Gilles Maheu (Les âmes mortes).

Au Quat'Sous, jusqu'au 2 décembre.