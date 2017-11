Échos de scène: retrouvailles pour Maude Guérin et François Papineau

Nouvelle production: Laurel et Hardy

À six semaines de Noël, on commence déjà à annoncer les productions théâtrales de l'été 2018. On a dévoilé vendredi dernier la distribution complète de la pièce Laurel et Hardy, au sujet de ce duo comique qui a bercé l'enfance de plusieurs générations. Autour d'André Robitaille et de Louis Champagne, dans les rôles-titres, on retrouvera Stéphane Archambault, Alexandre Bergeron, Bernard Fortin, Martin Héroux, Brigitte Lafleur, Myriam LeBlanc et Marie-Eve Soulard-La Ferrière. La production est mise en scène par Normand Chouinard.

Au Théâtre Hector-Charland, à L'Assomption, dès le 3 août 2018, et à Québec dès février 2019.

Consultez le site du spectacle: laurelethardy.com

À Ottawa: L'état de siège au CNA

Une production du Théâtre de la Ville de Paris d'un texte rarement monté d'Albert Camus, L'état de siège, sera à l'affiche du Centre national des arts dès demain. C'est le seul passage du spectacle sur le sol canadien. «Un théâtre total et choral, à la fois véridique et poétique», dit-on sur le site du Théâtre de la Ville.

Au Théâtre français du CNA, du 15 au 18 novembre.

Consultez la page du spectacle: https://nac-cna.ca/fr/event/15950

Aussi à l'affiche

Sous la nuit solitaire. Conception: Estelle Clareton et Olvier Kemeid. Au Quat'Sous, jusqu'au 2 décembre.

The 39 Steps, de Patrick Barlow. Adaptée du film d'Alfred Hitchcock et du roman de John Buchané. Mise en scène d'Eda Holmes. Au Centaur, jusqu'au 10 décembre.

L'Iliade. Texte: Homère. Adaptation et mise en scène de Marc Beaupré. Au Théâtre Denise-Pelletier (grande salle), jusqu'au 2 décembre.

Antioche, de Sarah Berthiaume. Mise en scène de Martin Faucher. À la salle Fred-Barry du TDP, jusqu'au 25 novembre.

Les secrets de la Petite Italie, de Steve Galluccio. Mise en scène de Monique Duceppe. Chez Duceppe, jusqu'au 2 décembre.

Vic and Flo Saw a Bear (adaptation en anglais du film de Denis Côté). Par Michael Mackenzie. Au Centaur, du 21 novembre au 2 décembre.

Savoir compter, de Marianne Dansereau. Mise en scène de Michel-Maxime Legault. À la salle Jean-Germain du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, jusqu'au 1er décembre.

Le cas Joé Ferguson, d'Isabelle Hubert. Mise en scène de Jean-Sébastien Ouellette. Au Trident, jusqu'au 25 novembre.

Dans le champ amoureux, de Catherine Chabot. Mise en scène de Frédéric Blanchette. À Espace Libre, jusqu'au 25 novembre.

Filles en liberté, de Catherine Léger. Mise en scène de Patrice Dubois. Une production du Théâtre PAP. À La Licorne, jusqu'au 2 décembre.