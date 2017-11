Les belles-soeurs: la fois où le joual est entré au théâtre

Maude Guérin, qui fut magistrale dans le rôle de Pierrette Guérin (la guidoune), s'attaquera à celui de Germaine Lauzon, interprétée par Marie-Thérèse Fortin lors de la création de la version musicale en 2010.

Éveline Gélinas s'inscrira dans la dynastie de ces actrices québécoises qui ont du chien (Luce Guilbault, Michelle Rossignol, Maude Guérin) et qui ont osé se glisser dans la peau de la sulfureuse Pierrette Guérin.

C'est à la talentueuse Sonia Vachon que reviendra la tâche de livrer le mythique monologue du «Maudit cul» créé en 1968 par Denise Filiatrault sous les traits de la soumise Rose Ouimet.

Le «Go» de Tremblay

Plusieurs autres changements dans la distribution forcent le metteur en scène à travailler avec l'ensemble de l'équipe à compter du printemps prochain. «J'ai terminé la tournée il y a trois ans à la Maison symphonique avec le sentiment d'une douce vengeance. J'avais mis des cordes à linge et des bobettes dans cette salle chic. Pour moi, ça concluait bien le tout. Mais quand Louis Morissette est arrivé avec cette proposition, j'ai dit: "Oui, go! On repart ça!"»

Quand on demande à René Richard Cyr s'il aurait accepté de remonter la pièce plutôt que la version musicale pour souligner le 50e anniversaire de l'oeuvre, celui-ci est sans équivoque. «Je ne serais pas capable... Mais si je devais travailler sur cette pièce, je mettrais l'éclairage sur certaines choses, c'est sûr.»

Même s'il se dit plus près de certaines autres pièces de Tremblay que de celle-ci, René Richard Cyr reconnaît le génie de cette oeuvre. «Quand j'entends quelqu'un dire que Les belles-soeurs sont une pièce réaliste, je dis: "What the fuck! As-tu déjà vu ça, toi, 15 femmes dire qu'elles aiment le bingo ou qu'elles mènent une maudite vie plate toutes en même temps?" Mais ce qui me fascine le plus avec cette pièce, c'est que, encore aujourd'hui, mettre uniquement des femmes sur scène demeure quelque chose d'unique.»

Une pluie d'honneurs

Cette reprise de Belles-soeurs s'ajoute aux autres évènements et honneurs qui couronnent la prodigieuse carrière de Michel Tremblay ces jours-ci. En plus de recevoir le prix Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de son oeuvre, ce dernier s'est vu remettre lundi soir le prix Gilles-Corbeil de la Fondation Émile-Nelligan.

«Je me suis souvent demandé comment les auteurs qui remportaient de grands prix faisaient pour écrire par la suite. Dans mon cas, ça tombe bien, car j'ai prévu une année sabbatique.»

«Depuis ma chirurgie au cerveau et mon cancer de la gorge, j'avais une urgence d'écrire, comme si j'allais mourir, poursuit-il. Quand j'ai terminé Le peintre d'aquarelles, mon dernier roman, j'ai eu envie de m'arrêter, de prendre une année pour voir mes amis à Key West, pour profiter de la vie.»

Cette nouvelle version de Belles-soeurs sera présentée à Sainte-Thérèse, Chicoutimi, Trois-Rivières, Gatineau, Québec, Sherbrooke et Montréal, entre juillet 2018 et janvier 2019. Les billets seront en vente le 4 novembre.