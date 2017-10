Le Wild West Show de Gabriel Dumont: sous le signe de la rencontre

Pierre Elliott Trudeau avait-il raison après tout? Son rêve multiculturel semble prendre forme sur le plateau du Wild West Show de Gabriel Dumont, production pancanadienne réunissant près d'une quarantaine d'auteurs, concepteurs et acteurs des Premières Nations et des «deuxièmes» nations, francophone et anglophone, sous la direction d'un Québécois issu des «troisièmes» nations, Mani Soleymanlou.

«Le projet et le sujet, c'est la rencontre», nous a dit l'auteur d'Un, Deux et Trois lors des répétitions qui se sont tenues à Montréal avant la première qui a eu lieu à Ottawa le 18 octobre.

«La beauté et la complexité du projet, c'est qu'il fallait que j'apprenne toute une thématique, un spectacle, des acteurs, un univers, une langue, des codes, ajoute-t-il. Le travail est très riche et un peu wild. Il fallait apprendre des choses sur un tas de sujets afin d'en parler de la façon la plus juste, sensible et créative possible.»

«Ce spectacle, c'est vraiment une rencontre entre nous, les langues, les traditions, incluant les modes de fonctionnement francophone et anglophone.»

Cinq troupes de partout au pays ont travaillé au projet des auteurs-concepteurs Alexis Martin et Jean Marc Dalpé. Une dizaine de dramaturges ont aussi contribué à ce travail d'équipe.