Le dernier livre de Sam Shepard paraîtra en décembre

Le dernier livre de l'acteur et dramaturge américain Sam Shepard, achevé avec l'aide de ses proches juste avant sa mort le 27 juillet dernier, sortira le 5 décembre, a indiqué mercredi la maison d'édition Knopf.

Agence France-Presse New York

Intitulé Spy of the First Person (Espion de la première personne), le livre, auquel la star du film L'étoffe des héros a commencé à s'atteler en écrivant à la main en 2016, retrace la vie d'un narrateur anonyme devenu entièrement dépendant de son entourage suite à une maladie.

Sam Shepard, auteur prolifique de plus de 55 pièces de théâtre, récompensé en 1979 par un Pulitzer pour Buried Child, est décédé à 73 ans des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie neurodégénérative également appelée maladie de Charcot.

Lorsqu'il entame la rédaction de ce manuscrit, il n'est déjà plus en état d'utiliser une machine à écrire, souligne l'éditeur.

Il perd ensuite l'usage de sa main, mais poursuit son travail en dictant des passages à un enregistreur dans ses maisons du Kentucky et de Californie. Enregistrements transcrits par ses soeurs, qui lui ont ensuite fait relire le texte, a expliqué Knopf dans un communiqué.

Patti Smith, qui fut son amante puis son amie et avec laquelle il avait déjà écrit Cowboy Mouth, l'a ensuite aidé à terminer l'ouvrage.

Shepard a relu le tout avec sa fille le 20 juillet, et ses enfants ont apporté le manuscrit à l'éditeur le mois suivant sa mort.

Le résultat est «une prose magnifique», «vive, obsédante, profondément émouvante, l'expression intransigeante des vulnérabilités qui font de nous des humains, et une célébration de la famille et de la vie», selon l'éditrice de l'auteur, LuAnn Walther.