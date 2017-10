Échos de scène: Félix-Antoine Boutin et les 40 ans de la LNI

Anniversaire: Noces d'or du Théâtre français

Le Théâtre français de Toronto a 50 ans, ce qui en fait la plus ancienne compagnie francophone en Ontario. La saison du 50e anniversaire (la première du directeur artistique Joël Beddows) débute le 26 octobre, avec un spectacle orchestré par Marie-Claire Marcotte et Maxime Robin.

Consultez le site du théâtre: http://theatrefrancais.com

Improvisation: Les 40 ans de la LNI

La Ligue nationale d'improvisation fête cette semaine son 40e anniversaire. Le premier match a eu lieu en octobre 1977, à l'initiative du Théâtre expérimental de Montréal et des cofondateurs de la LNI, Yvon Leduc et Robert Gravel. Rendez-vous au Grenade (1603, rue Ontario Est), le 21 octobre dès 21 h.

Consultez la page de l'événement Facebook de la LNI: https://www.facebook.com/events/1644984228865639

Répertoire: Dans l'univers de Pagnol

Nicolas Pagnol, petit-fils du grand Marcel Pagnol, est au Québec pour présenter sa mise en scène de Jules et Marcel, une pièce conçue autour de la correspondance et des conversations truculentes entre Pagnol et Raimu (Jules), comédien fétiche et ami de Marcel Pagnol. Le spectacle sera suivi d'une discussion avec le public et de la projection du film Marius. Au Théâtre Outremont le 26 octobre dans le cadre d'une tournée québécoise qui débute le 22 octobre.

Consultez la page du spectacle: http://productionsmartinleclerc.com/dans-lunivers-de-marcel-pagnol

Québec: Un abonnement croisé

Les cinq principaux théâtres de Québec - La Bordée, Les Gros Becs, le Périscope, le Trident et Premier Acte - ont annoncé le retour de l'Abonnement croisé, un carnet d'abonnement «5 théâtres, 5 pièces, 125 $».

Consultez le site de l'Abonnement croisé: www.abocroise.com

Aussi à l'affiche

Demain matin, Montréal m'attend de Michel Tremblay et François Dompierre. Au TNM, jusqu'au 22 octobre.

Last Night I Dreamt Someday Loved Me d'Angela Konrad. Avec Éric Bernier. À l'Usine C, jusqu'au 21 octobre.

Psychédélique Marie-Lou de Pierre-Michel Tremblay, mise en scène de P. Lambert. À La Licorne, jusqu'au 28 octobre.

Je disparais d'Arne Lygre. Mise en scène de Catherine Vidal. Au Prospero, jusqu'au 21 octobre.

La femme la plus dangereuse du Québec. D'après l'oeuvre de Josée Yvon. Mise en scène de Maxime Carbonneau. Salle Fred-Barry, jusqu'au 28 octobre.

La mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller. Au Rideau Vert, jusqu'au 11 novembre. En tournée au Québec dès le 10 janvier.

Froid de Lars Norén. Mise en scène d'Olivier Lépine. Au Théâtre Prospero (salle intime), jusqu'au 4 novembre.

Le 2e OFF BIGICO, un rendez-vous de gigue contemporaine. Au Théâtre Aux Écuries, du 20 au 22 octobre.

Buffles de Pau Miro. Mise en scène de Luce Pelletier. Du 1er au 25 novembre au 1600, avenue De Lorimier.