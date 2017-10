Échos de scène: Nicolas Gendron au service du théâtre

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Nicolas Gendron: Au service du théâtre

Nouveaux visages au Théâtre Denise-Pelletier. La direction a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres au sein de l'équipe de production, ainsi que celle de Nicolas Gendron à titre de conseiller du directeur artistique Claude Poissant, poste laissé vacant par le départ de Jean-Simon Traversy, désormais chez Duceppe.

Passionné de théâtre, Nicolas Gendron est un touche-à-tout dans le milieu depuis sa sortie de l'option théâtre du collège Lionel-Groulx, en 2009. Jeu, mise en scène, écriture, production, il dirige aussi une compagnie, ExLibris, qui a produit en 2014 l'adaptation théâtrale du roman de Sophie Bienvenu, Et au pire, on se mariera, avec Kim Despatis. L'hiver prochain, il mettra en scène Mélanie sans extasy d'Édith Paquet, au Prospero, et jouera dans Mme G., à La Bordée à Québec.

«J'ai grandi avec cette institution, comme spectateur, en y découvrant Beckett, Dumas, Ionesco, Tremblay... J'y ai joué aussi à deux reprises avec grand plaisir. Et m'y voilà pour rêver le théâtre à plusieurs!», se réjouit Gendron. Il ne voit pas sa nomination comme un plan de carrière: «Je vais être encore au service de ma passion première, le théâtre.»

En reprise: Montréal, ville diverse

Créé sous la direction de Martin Faucher au Festival TransAmériques en juin dernier, le spectacle Jusqu'où te mènera Montréal est présenté à nouveau au théâtre Aux Écuries, du 12 au 14 octobre. Il s'agit d'un texte écrit par sept auteurs qui ont reçu la mission d'explorer autant de quartiers de la ville. Présentée comme un «cabaret théâtro-littéraire touristiquement incorrect», la pièce nous montre la face cachée de la métropole, dans toute sa diversité, mais aussi ses horreurs architecturales et son côté bâtard. Six interprètes accompagnés de trois musiciens prêtent leur souffle à ces dialogues et envolées hétéroclites.