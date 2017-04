Frozen poursuit son chemin vers Broadway

Les producteurs de l'adaptation sur Broadway du film Frozen (La reine des neiges) ont trouvé leurs Anna et Elsa : Patti Murin (Xanadu) et Caissie Levy (Wicked, Les misérables).

Disney Theatrical Productions a aussi annoncé hier que les deux comédiennes seront accompagnées par Jelani Alladin dans le rôle de Kristoff et Greg Hildreth dans la peau (ou la neige ?) d'Olaf.

La comédie musicale sera créée l'été prochain à Denver, avant d'atterrir sur Broadway, au St. James Theater, au printemps 2018.

Le couple d'auteurs-compositeurs Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez signe la musique. Le livret a été confié à Jennifer Lee, et la mise en scène à Michael Grandage.

Rappelons que deux autres succès de Disney, Aladdin et The Lion King, cartonnent toujours à New York.